У Швейцарії Volkswagen представить одразу дві гарячі версії нового Golf.

У звичній для Volkswagen манері з GTI помалу знімають обгортки, перед світовою прем’єрою на Женевському автосалоні. Разом з ним виробник покаже і топовий дизельний Golf з шильдиком GTD.

Читайте також: Оголошені результати офіційних замірів запасу ходу Tesla Model Y за циклом EPA

Volkswagen не шкодує гучних епітетів, анонсуючи новий Golf GTI: легенда, ікона, перевершуючий сподівання. І береже за сімома замками інформацію про його характеристики. Втім, дещо нам привідкрили іспанські колеги творців GTI 8, коли представили свої гарячі Cupra Leon. З високою долею вірогідності, у спортивних модифікацій “Гольф” буде той же набір моторів.

Основним повинен стати 2-літровий бензиновий турбомотор потужністю у 245 к.с. Пізніше повинні з’явитись “зліші” версії – 300-сильний Golf TCR та абсолютно шалений Golf , котрому пророкують мотор з віддачею до 400 к.с. А найпотужніший дизель в лінійці Golf буде GTD з агрегатом приблизно на 200 сил.

Також цікаво: Женевський автосалон 2020: чекаємо на прем’єри