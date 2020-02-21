В Швейцарии Volkswagen представит сразу две горячие версии нового Golf.

В привычной для Volkswagen манере с GTI понемногу снимают обертки перед мировой премьерой на Женевском автосалоне. Вместе с ним производитель покажет и топовый дизельный Golf с шильдиком GTD.

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Volkswagen не жалеет громких эпитетов, анонсируя новый Golf GTI: легенда, икона, превосходящий ожидания. И хранит за семью замками информацию о его характеристиках. Впрочем, кое-что нам приоткрыли испанские коллеги создателей GTI 8, когда представили свои горячие Leon Cupra. С высокой долей вероятности в спортивных модификациях “Гольф” будет тот же набор моторов.

Основным должен стать 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью в 245 л.с. Позже должны появиться версии позлее – 300-сильный Golf TCR и абсолютно безумный Golf, которому пророчат мотор с отдачей до 400 л.с. А самый мощный дизель в линейке Golf GTD будет с агрегатом примерно на 200 сил.

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