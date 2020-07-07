Собственным опытом поделился ведущий Авто24 Сергей Волощенко.

От покупки VW Golf GTI на автоуакционе в США до регистрации в Украине прошло долгих семь месяцев. За это время приобрели автомобиль, привезли в американский порт, откуда он по морю добрался до Одессы. Далее "Гольф" растаможили и доставили в Киев. Здесь его отремонтировали, сертифицировали и поставили на учет.

В общем все эти процедуры обошлись владельцу в 16 000 долларов США. И это при том, что автомобиль на аукционе выиграли за 5100 долл. Дорого обошлась дорога в Украину, растаможка, запчасти и ремонт. Другие платежи в несколько сот долларов вроде бы не большие, но тоже "набежала копеечка". Однако теперь – финал!

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Счастливый владелец делает пергий полноценный тест-драйв VW Golf GTI, расскажет об отличиях американской версии от европейской и вымеряет динамику – разгон с нуля до первой сотни.

Смотрите видео о VW Golf GTI с США на канале BigTest:

Нагадаємо, що нещодавно презентували Golf GTI восьмого покоління..