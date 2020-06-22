Самая большая разница оказалась у бюджетных автомобилей – они подорожали в 4-5 раз.

Коронавирус и карантин в США существенно повлиял на авторынок. Так, самая крупная прокатная контора мира Hertz объявила о банкротстве и распродаже своего парка. А цены на аукционах подержаных и страховых автомобилей сначала просели, а теперь – резко выросли. Об этом свидетельствует результаты исследования, сделанных на заказ "Авто24" сервисом истории автомобилей BidHistory.

Мы сравнили финальные цены аукционов на пятерку самых популярных автомобилей, которые везут в Украину из Америки. Для этого проанализировали результаты торгов на двух наиболее популярных аукционах IAAI и Copart за апрель (когда чувствовалось снижение цен) и первые 18 дней июня. Все автомобили – 2015-2018 годов випуска, в состоянии Run&Drive, которые заводились и могли передвигаться своим ходом (кроме Tesla Model S – аварийные не передвигаются своим ходом).

Анализируем следующие автомобили:

Audi Q5 2.0;

BMW X5 3.0;

Ford Fusion 2.5;

VW Passat 1.8;

Tesla Model S.

Audi Q5

Компактный городской кроссовер премиум класса с базовым двигателем 2.0 TFSI в апреле в среднем продавался за 9500 долларов, а в июне – уже за 14,5 тысячи. Серьезная разница в цене, почти в полтора раза!

BMW X5

Мы взяли для сравнения модели с трехлитровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Разница в ценах между апрелем и июнем есть, однако не столь существенная, как у Audi.

Ford Fusion (Mondeo)

Один из самых популярных в классе бюджетный седан может оснащаться моторами от 1.5 л EcoBoost до 2.7 л. Возьмем популярный 2.5 литровый бензиновый двигатель. С ним цены на модель поднялись в 4,5 раза – от смешных 900 долларов в апреле до 4000 – в июне.

Volkswagen Passat

Немецкий седан в американском варианте существенно отличается от европейского – в частности, он больше по размерам. При сравнении Passat с 1.8 турбированным двигателем оказалось, что он подорожал еще существеннее, чем "Форд" – с 950 долларов в апреле до 5000 в июне! Смысла привозить такие дорогие машины в Украине нет.

Tesla Model S

Коноронавирус не повлиял на ценообразование популярного электромобиля Tesla. Как в апреле, так и в июне он стоит 20 тысяч долларов. Впрочем, с растаможкой электромобилей в Украине с 1 июля будут проблемы. Возможно, поэтому и спрос на "Тесла" не вырос.

Среди причин, которые называют эксперты авторынка касательно столь стремительного роста цен – уменьшение предложений на автоаукционах при неизменном спросе. Американцы стали меньше ездить в карантин, поэтому меньше попадать в ДТП. Кроме того, усложнилась процедура попадания на аукционы – оценка транспортных средств, логистика. Зато спрос на битые и утопленные автомобили продолжает держаться на высоком уровне. Впрочем, после беспорядков в США количество страховых автомобилей в США вырастет.

Напомним, что спецслужбы США выставили на аукцион авто для шпионов.