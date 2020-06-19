На американском аукционе GovDeals продается Plymouth Grand Voyager 1998 года с оборудованием по слежению.

Американский аукцион GovDeals, который распродает ненужные американским правительственным организациям вещи, порой выставляет интересные лоты. В частности, на продажу попал минивэн Plymouth Grand Voyager, нашпигованный шпионским оборудованием.

Автомобиль начал работать на держеп в Чикаго после того, как его изъяли у торговцев наркотиками. С виду автомобиль неприметный, если не считать оранжевого спецсигнала на крыше. Он скрывает перископ для наблюдения с видеокамерой внутри. Задние окна изнутри закрыты щитками, чтобы с улицы не было видно салон.

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Внутри установлен телевизор и оборудование для слежки. Правда, техника довольно устаревшая. Возможно, именно поэтому машину и продают – она уже не имеет никаких правительственных тайн и технологий.

Пробег Plymouth Grand Voyager – 102 058 миль (164 тыс. км), он оснащен 3,3-литровым V6 на 160 л.с. и четырехступенчатым "автоматом". Аукцион по продаже минивэна для слежения завершится 20 июня 2020 года.

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