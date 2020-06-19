На американському аукціоні GovDeals продається Plymouth Grand Voyager 1998 року з обладанням зі стеження.

Американський аукціон GovDeals, який розпродає непотрібні американським урядовим організаціям речі, деколи висталяє цікаві лоти. Зокрема, на продаж потрапив мінівен Plymouth Grand Voyager, нашпигований шпигунським обладанням.

Автомобіль став працювати на держеп в Чикаго після того, як його вилучили у торговців наркотиками. На вигляд автомобіль непримітний, якщо не брати до уваги оранжевого спецсигналу на даху. Він приховує перископ для спостереження з відеокамерою всередині. Задні вікна зсередини закриті щитками, щоб з вулиці не було видно салон.

Також цікаво: камера спостереження зняла провал автовикрадача з цеглиною.

Всередині встановлений телевізор і обладнання для стеження. Щоправда, техніка доволі застріла. Можливо, саме тому машину і продають – вона вже не має жодних урядових таємниць та технологій.

Пробіг Plymouth Grand Voyager – 102 058 миль (164 тис. км), він оснащений 3,3-літровим V6 на 160 к.с. і чотириступінчастим "автоматом". Аукціон з продажу мінівена для стеження завершиться 20 червня 2020 року.

Нагадаємо, що МВС планує ускладнити реєстрацію авто зі США.