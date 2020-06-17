Відомство Авакова розробило проект постанови Кабміну, в якому при реєстрації ввезених з-за кордону автомобілів українцям потрібно буде надати офіційний переклад документів та апостиль, які обійдуться додатково у 150 - 200 євро.

На сайті Міністерства Внутрішніх справ України ще з 6 лютого 2020 року опубліковано проект Постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". Деякі положення цього проекту постанови дійсно, зменшують бюрократичне навантаження при постановці на облік транспортних засобів (наприклад, нові авто пропонують ставити на облік без відвідування Сервісного центру). Однак інші – суттєво їх збільшують. І все – під прикриттям приєднання до нормативних актів Євросоюзу, в яких про жодні обмеження не йдеться.

Зокрема, в Постанові впроваджується необхідність легалізації (апостилю, офіційного перекладу документу, який свідчить про належність транспортного засобу), якщо авто ввозиться з-за кордону.

Нагадаємо, що подібна схема додаткових поборів нещодавно запрацювала при реєстрації ГБО

Проект містить таку вимогу: "якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію".

Такими вважаються "документи, які складені за межами України за участю посадових осіб компетентних органів чи надіслані від таких органів, при умові їх перекладу на державну мову консульськими установами Міністерства іноземних справ України або офіційними органами інших держав шляхом проставлення на документах апостилю".

Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою у відповідності з вимогами "Конвенції про правову допомогу та правові взаємовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах" від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України.

Таким чином, якщо цю постанову приймуть, власник автомобіля, привезеного з іншої країни, має надати в Сервісний центр офіційно перекладений та завірений апостилем документ про перехід власності на автомобіль. Вартість таких послуг в юридичних фірмах, які займаються цією діяльністю, коливається від 150 до 200 євро.

Чому зараз Сервісні центри розуміють англійську чи польську, а після прийняття постанови забудуть – незрозуміло. Щоб впровадити дану норму, МВС посилається на Директиву Ради 1999/37/ЄЕС від 14 квітня 1999 року "Щодо реєстрації документів на транспортні засоби". В цьому документі немає жодного слова про подібну легалізацію, натомість йдеться про те, що при перереєстрації в іншій країні новий власник має надавати документ про власність або два документи (так званий "великий бриф"), якщо він існує. І жодних зобов'язань з перекладу чи апостилю!

Ще один "удар" МВС підготувало по автомобілях із США. В цьому ж проекті постанови йдеться, що "документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу".

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Наразі серед документів, які видаються для експорту зі США та реєстрації автомобілів в Україні, існує кілька видів сертифікатів, або "тайтлів". І сьогодні сертифікати Junk (сміття, утилізація), "Bill of sale" (чек про продаж) та "Parts Only" (лише на запчастини) не дають змоги зареєструвати рештки автомобіля в якості транспортного засобу. Натомість інші американські сертифікати (наприклад, "Salvage", "Theft", "Flood") – це документи на право власності пошкодженим автомобілем, який можна відновити. Які саме з цих сертифікатів і "тайтлів" МВС збирається визнати "утилізаційним", невідомо. Адже за умови прийняття проекту постанови в подальшому МВС зможе зробити "поза законом" практично всі автомобілі, куплені на аукціонах США та ввезені в Україну.

Даний проект викладений "для обговорення", однак вже 3 місяці, як до нього неможливо подати пропозиції та зауваження.

Нагадаємо, що вартість розмитнення електромобілів зросте на 20% вже з 1 липня.