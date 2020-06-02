Встановлення газобалонного обладнання (ГБО) в автомобіль з кінця минулого року подорожчала на третину. І причина цього – пара папірців, які за сприяння державних структур вирішили продавати автовласникам втридорога.

Якщо вартість установки ГБО (газобалонного обладнання) на автомобіль становить від 6,5 до 30 тисяч гривень, то отримання сертифікату, який вимагають для оформлення переобладання автомобіля на ГБО в Сервісному центрі МВС, обійдеться від 2300 до 5000 гривень, тобто 15-30% від вартості установки. Хоча раніше подібна послуга коштувала кілька сотень гривень. Про причини і наслідки такого стану справ "Авто24" розмовляє з головою Української Газомоторної асоціації Степаном Ашрафьяном.

Чому останнім часом так сильно подорожчали послуги оформлення ГБО?

Дійсно, в нинішньому році автовласникам доводиться платити в 10 і навіть більше разів за те, щоб оформити переобладнання свого автомбіля. Якщо в абсолютних значеннях, то це від 2300 і до 5000 грн, хоча раніше ті ж послуги коштували 200 – 500 грн. Причина такого необгрунтованого подорожчання – в обмеженні кола суб'єктів оцінки відповідності ГБО. Раніше ним займалися випробувальні лабораторії, які за результатами перевірки видавали Акт технічної експертизи (форму №5). Відповідні процедури регулюються в постановах КМУ №607 та КМУ №1388. Ціна на таку послугу в лабораторіях була в межах 200 – 500 грн.

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З кінця 2019 року в процес оцінки відповідності штучно нав'язали додаткову ланку – органи сертифікації колісних транспортних засобів. Їх на сьогодні існує всього 9 (фактично працюють з громадянами п'ять). Це комерційні підприємства, які видають сертифікати на автомобілі з США і Європи. Такі підприємства призначає Міністерство інфраструктури, а їх перелік вказано на сайті міністерства. Розташовані вони в Києві, Дніпрі та Одесі. В інших регіонах їх немає, на відміну від тих же випробувальних лабораторій.

Сьогодні ці ж підприємства заявляють, що Акт технічної експертизи (форма №5) поза законом, а єдиний законний документ, який може отримати автовласник після переобладнання замість акта технічної експертизи форми №5 – це їх сертифікат відповідності. На жаль, їх підтримують Сервісні центри МВС і не приймають Акти технічної експертизи при реєстрації автомобілів з ГБО. Але це не правомірно.

Іронія полягає в тому, що зазначений сертифікат на ГБО грунтується на випробуваннях тих же лабораторій, які надавали аналогічні послуги в минулі роки. Саме лабораторії роблять основну роботу і несуть за це відповідальність, передбачену чинним законодавством. А сертифікат всього лише дублює ті параметри автомобіля і випробувань, зафіксовані лабораторіями.

Тоді, що роблять органи сертифікації та чому їхні послуги такі дорогі?

Виходить, що лабораторії роблять всю роботу, а органи сертифікації ніби-то перевіряють висновки випробувальних лабораторій та фотографії встановленого ГБО, отримані ними електронною поштою від тих же лабораторій. І вже на основі фотознімків приймають рішення, відправити свій сертифікат на ГБО в лабораторію, чи ні.

У підсумку ціна такого “підтвердження” сягає 80% від кінцевої вартості послуги, за яку платить власник автомобіля при проходженні сертифікації ГБО. Тобто приблизно 500 грн автовласник платить за послуги випробувальної лабораторії з оцінки відповідності, а ще 1800 грн – за "папір" органу сертифікації. В сумі власнику автомобіля доводиться зі своєї кишені оплатити від 2300 грн за легалізацію свого ГБО. Це мінімум, не враховуючи інші, пов'язані з оформленням в СЦ МВС витратами. Наприклад, вартість заміни "техпаспорта" у Сервісному центрі МВС становить трохи більше 400 грн.

Ось вам і математика, чому так дорого і чому за це доводиться розплачуватися автовласникам ГБО.

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А які підстави такої складної процедури, в якому Законі вона закріплена?

За останній час законодавство даній сфері не змінювалося – Сервісні центри повинні керуватися всі тією ж постановою Кабміну №607 та №1388. Органи сертифікації не мають права проводити випробування автомобілів і контролювати лабораторії. Єдиний законний орган, який регулює роботу випробувальних лабораторій і перед яким вони звітують – Національне агентство з акредитації України.

До того ж в Україні не існує на державному рівні системи обов'язкової сертифікації автомобілів з ГБО, просто немає схеми такої сертифікації. Існують тільки внутрішні листи Мінінфраструктури і МВС, які зобов'язують при реєстрації ГБО приймати тільки сертифікати, а не Акти відповідності.

Чи можна не оформляти сертифікат і їздити на автомобілі з ГБО без реєстрації та оплати сертифікації?

Згідно Правил дорожнього руху, водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС, або який не пройшов відомчу реєстрацію у випадку, якщо законом встановлена ​​обов'язковість її проведення.

У той же час звертаємо увагу, що поліцейський не може визначити порушення строків подання документів в сервісний центр для внесення змін до реєстраційних документів на транспортний засіб. Адже законодавством визначено десятиденний термін для подачі документів на реєстрацію. А якщо такі документи в автомобілі є, водій завжди може сказати, що найближчим часом збирається узаконити ГБО.

Крім того, жоден нормативно-правовий акт не зобов'язує власників транспортних засобів індивідуального користування отримувати дозвіл МВС на установку ГБО. Але – це юридичні нюанси.

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Головне – якщо у автовласника є комплект належних документів, то він абсолютно законно переобладнав свій автомобіль. Такими документами можуть бути:

акт прийому-передачі автомобіля для переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції на переобладнання, видані монтажником ГБО;

акт технічної експертизи, оформлений випробувальними лабораторіями.

Інше питання – такий громадянин обмежений з ініціативи чиновників в реалізації законного права на внесення інформації в техпаспорт про переобладнання. Тобто, не може продати автомобіль, якщо ГБО не вписано в техпаспорт.

Кому вигідна така сертифікації ГБО?

Ні газовикам, ні мережам АЗС, які продають скраплений газ, і тим більше власникам автомобілів, які бажають встановити ГБО – подорожчання в 10 разів від так званої "сертифікації ГБО" не вигідно.

Ми підкреслюємо – нав'язана система сертифікації не має ніякого відношення до безпеки, це виключно питання заробітку.

Всі, хто не бере участь у зазначеній схемі, зазнають збитків, так як кількість переобладнань істотно знизилося. Відповідно – немає нових установок ГБО, знижуються продажі пального. Але найбільше зазнають збитків автовласники, які бажають встановити і оформити своє ГБО.

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Кому це вигідно? Природно, що тим підприємствам, які видають сертифікати. Якщо конкретно, то це основні органи сертифікації, призначені Міністерством інфраструктури. В їхніх інтересах поширюються замовні репортажі, що описують необхідність сертифікації як панацеї від усіх проблем користувачів ГБО. Але все це робиться з метою виправдання різкого подорожчання для громадян послуг з оформлення ГБО. Повторюся, немає жодних інших об'єктивних передумов для подорожчання такого оформлення на сьогодні. Безпечніше ГБО від сертифікації точно не стало. За безпекою і раніше, і зараз, стежать лабораторії.

Якщо в цифрах, і ми, для прикладу, візьмемо тільки половину від середньої кількості переобладнань на ГБО в місяць до 2020 року, то це приблизно 6000 автомобілів, то, відповідно, дохід органів сертифікації тільки на "сертифікації ГБО" може становити близько 10 млн грн. щомісяця.

Чим займається ваша асоціація і як бореться з незаконною сертифікацією ГБО?

Асоціація в першу чергу, об'єднує імпортерів і дистриб'юторів автомобільного газобалонного обладнання, а також операторів паливного ринку, мережі АЗС, неурядові та громадські організації. Її завдання – сприяння формування прозорого та організованого ринку ГБО і суміжних послуг в Україні.

Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити дотримання законодавства та можливості нашим громадянам документального оформлення результатів переобладнання.

Спільно з Українською асоціацією скрапленого газу ми направили звернення до Президента, прем'єр-міністра та Бізнесомбудсмена. На сьогодні нами вже отримано проміжну відповідь з офісу Бізнесомбудсмена, який розділяє нашу позицію щодо безпідставності нав'язуваної схеми подорожчання оформлення ГБО і обмеження прав випробувальних лабораторій.

Наша основна мета – зупинити процвітання існуючих корупційних схем в даній галузі. Наша команда має намір відстояти законні права учасників асоціації та власників автомобілів, які бажають встановити ГБО, зробити простою і доступною послугу оцінки відповідності, у тому числі безпеку і комфорт від експлуатації автомобіля з ГБО.

Нагадаємо, що на Міністра інфраструктури завели кримінальну справу через подорожчання ГБО.