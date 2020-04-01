Рада бізнес-омбудсмена вимагає за 15 днів усунути порушення законодавства та надати право перевіряти ГБО випробувальним лабораторіям, як це було до 2020 року.

На звернення Української Газомоторної асоціації та Української асоціації скрапленого газу до Ради бізнес-омбудсмена прийшла відповідь, в якій надаються чіткі терміни розв’язання ситуації з обмеженнями на ринку випробувань ГБО – 15 днів.

Зокрема, бізнес-омбудсмен підтверджує, що лабораторії, акредитовані за ДСТУ 17025, мають право оформляти результати оцінки відповідності за формою актів технічної експертизи (форма №5). Нагадаємо, що нещодавно Сервісні Центри МВС відмовились приймати ці акти, через що вартість реєстрації ГБО виросла з 500-600 грн до 2500-3300 грн.

"Дії НААУ в цьому питанні не є логічними і суперечать чинному законодавству"

"Дії Міністерства Інфраструктури нарушають законні інтереси випробувальних лабораторій в області оцінки відповідності після переобладнання" - йдеться в листі від Бізнес -омбудсмена.

Відповідні листи заступник Бізнес-омбудсмена направив в НААУ та Міністерство Інфраструктури.

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“Це означає те, що випробувальні лабораторії, акредитовані за ДСТУ 17025, яких понад 1000 одиниць в Україні, мають право видавати акти технічної експертизи (форми № 5) після переобладнання ГБО. В свою чергу СЦ МВС зобов'язані приймати такі документи для подальшої постановки на облік”, – говориться в повідомлені Української Газомоторної Асоціації.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури виправдовує нову схему з ГБО..