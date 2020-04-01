Совет бизнес-омбудсмена требует за 15 дней устранить нарушения законодательства и предоставить право проверять ГБО испытательным лабораториям, как это было до 2020 года.

На обращение Украинской газомоторной ассоциации и Украинской ассоциации сжиженного газа в Раду бизнес-омбудсмена пришел ответ, в котором предоставляются четкие сроки разрешения ситуации с ограничениями на рынке испытаний ГБО – 15 дней.

В частности, бизнес-омбудсмен подтверждает, что лаборатории, аккредитованные по ГОСТ 17025, имеют право оформлять результаты оценки соответствия по форме актов технической экспертизы (форма №5). Напомним, что недавно Сервисные Центры МВД отказались принимать эти акты, из-за чего стоимость регистрации ГБО выросла с 500-600 грн до 2500-3300 грн.

"Действия НААУ в этом вопросе не логичны и противоречат действующему законодательству"

"Действия Министерства инфраструктуры нарушают законные интересы испытательных лабораторий в области оценки соответствия после переоборудования", – говорится в письме от бизнес-омбудсмена.

Соответствующие письма заместитель бизнес-омбудсмена направил в НААУ и Министерство инфраструктуры.

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"Это означает, что испытательные лаборатории, аккредитованные по ГОСТ 17025, которых более 1000 единиц в Украине, имеют право выдавать акты технической экспертизы (формы № 5) после переоборудования ГБО. В свою очередь СЦ МВД обязаны принимать такие документы для дальнейшей постановки на учет", – говорится в сообщении Украинской газомоторной Ассоциации.

Напомним, что министр инфраструктуры оправдывает новую схему с ГБО.