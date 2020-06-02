Установка Газобалонного оборудования (ГБО) в автомобиль с конца прошлого года подорожала на треть. И виной тому – пара бумажек, которые при содействии государственных структур решили продавать автовладельцам втридорога.

Если стоимость установки ГБО (газобалонного оборудования) на автомобиль составляет примерно от 6,5 до 30 тысяч гривен, то получение сертификата, который требуют, чтобы оформить переоснащение автомобиля на ГБО в Сервисном центре МВД, обойдется от 2300 до 5000 гривен, то есть 15-30% от стоимости установки. Хотя ранее подобная услуга стоила несколько сотен гривен. О причинах и следствиях такого состояния дел "Авто24" беседует з главой Украинской газомоторной ассоциации Степаном Ашрафьяном.

- Почему в последнее время так сильно подорожали услуги оформления ГБО?

- Действительно, в нынешнем году автовладельцам приходиться платить в 10 и даже более раз больше за то, чтобы оформить переоборудование своего автомбиля. Если в абсолютных значениях, то это от 2300 и до 5000 грн, хотя ранее те же услуги стоили 200-500 грн. Причина такого необоснованного удорожания оформления ГБО – в ограничении круга субъектов оценки соответствия ГБО. Ранее им занимались испытательные лаборатории, которые по результатам проверки выдавали Акт технической экспертизы (форму №5). Соответствующие процедуры регулируются в постановлениях КМУ №607 и КМУ №1388. Цена на такую услугу в лабораториях была в пределах 200 – 500 грн.

Читайте также: как изменились правила регистрации автомобилей с ГБО

С конца 2019 года в процесс оценки соответствия искусственно навязали дополнительное звено – органы сертификации колесных транспортных средств. Их на сегодня существует всего 9 (фактически работают с гражданами пять). Это коммерческие предприятия, которые выдают сертификаты на автомобили из США и Европы. Такие предприятия назначает Министерство инфраструктуры, а их перечень указан на сайте министерства. Расположены они в Киеве, Днепре и Одессе. В других регионах их нет, в отличии от тех же испытательных лабораторий.

Сегодня эти же предприятия заявляют, что Акт технической экспертизы (форма №5) вне закона, а единственный законный документ, который может получить автовладелец после переоборудования вместо акта технической экспертизы формы №5 - это их сертификат соответствия. К сожалению, их поддерживают Сервисные центры МВД и не принимают Акты техэкспертизы при регистрации автомобилей с ГБО. Но это не правомерно.

Ирония заключается в том, что этот сертификат на ГБО основывается на испытаниях тех же лабораторий, которые оказывали аналогичные услуги в прошлые годы. Именно лаборатории делают основную работу и несут за это ответственность, предусмотренную действующим законодательством. А сертификат всего лишь дублирует те параметры автомобиля и испытаний, зафиксированные лабораториями.

- Тогда что делают органы сертификации и почему их услуги так дороги?

- Получается, что лаборатории делают всю работу, а органы сертификации будто-бы “проверяют” показания испытательных лабораторий и фотографии установленного ГБО, полученные ими по электронной почте от тех же лабораторий. И уже на основе фотоснимков принимают решение, отправить свой сертификат на ГБО в лабораторию, или нет.

В итоге цена такого “подтверждения” достигает 80% от конечной стоимости услуги, за которую платит владелец автомобиля при прохождении сертификации ГБО. То есть примерно 500 грн автовладелец платит за услуги испытательной лаборатории по оценке соответствия, а еще 1800 грн - за "бумагу" органа сертификации. В сумме владельцу автомобиля приходится из своего кармана оплатить от 2300 грн за легализацию своего ГБО. Это по минимуму, не считая другие, связанные с оформлением в СЦ МВД расходами. Например, стоимость замены "техпаспорта" в Сервисном центре МВД составляет чуть более 400 грн.

Вот вам и математика, почему так дорого и почему за это приходится расплачиваться автовладельцам ГБО.

Также в тему: на сайте Президента зарегистрирована петиция о ГБО

- А каковы основания такой сложной процедуры, в каком Законе она закреплена?

За последнее время законодательство данной сфере не менялось – Сервисные центры должны руководствоваться все тем же постановлением Кабмина №607 и №1388. Органы сертификации не имеют право проводить испытания автомобилей и контролировать лаборатории. Единственный законный орган, который регулирует работу испытательных лабораторий и перед которым они отчитываются - Национальное агентство по аккредитации Украины.

К тому же в Украине не существует на государственном уровне системы обязательной сертификации автомобилей с ГБО, попросту нет схемы такой сертификации.

Существуют только внутренние письма Минифраструктуры и МВД, обязывающие при регистрации ГБО принимать только сертификаты, а не Акты соответствия.

- Можно ли не оформлять сертификат и ездить на автомобиле с ГБО без регистрации и оплаты сертификации?

- Cогласно Правил дорожного движения, водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД, или не прошедшим ведомственную регистрацию в случае, если законом установлена обязательность ее проведения.

В то же время обращаем внимание, что полицейский не может определить нарушение сроков представления документов в сервисный центр для внесения изменений в регистрационные документы на транспортное средство. Ведь законодательством определен десятидневный срок для подачи документов на регистрацию. А если такие документы в автомобиле есть, водитель всегда может сказать, что в ближайшее время собирается узаконить ГБО.

Кроме того, ни один нормативно-правовой акт не обязывает владельцев транспортных средств индивидуального пользования получать разрешение МВД на установку ГБО. Но – это юридические нюансы.

Також читайте: надо ли вписывать ГБО в техпаспорт и какой штраф

Главное – если у автовладельца есть комплект надлежащих документов, то он абсолютно законно переоборудовал свой автомобиль. Такими документами могут быть:

акт приема-передачи автомобиля для переоборудования и свидетельство о согласовании конструкции на переоборудования, выданные установщиком ГБО;

акт технической экспертизы, оформленный испытательными лабораториями.

Другой вопрос – такой гражданин ограничен по инициативе чиновников в реализации законного права на внесение информации в техпаспорт о переоборудовании. То есть, не может продать автомобиль, если ГБО не вписано в техпаспорт.

- Кому выгодна такая сертификации ГБО?

- Ни газовщикам, ни сетям АЗС, которые продают сжиженный газ, и тем более владельцам автомобилей, которые желают установить ГБО – удорожание в 10 раз от так называемой "сертификации ГБО" не выгодно.

Мы подчеркиваем – навязываемая система сертификации не имеет никакого отношения к безопасности, это исключительно вопрос заработка.

Все, кто не участвует в указанной схеме, несут убытки, так как количество переоборудований существенно снизилось. Соответственно – нет новых установок ГБО, снижаются продажи топлива. Но больше всего несут убытки автовладельцы, которые желают установить и оформить свое ГБО.

Читайте также: украинцы почти не регистрируют ГБО по новым правилам

Кому это выгодно? Естественно, тем предприятиям, которые выдают сертификаты. Если конкретно, то это основные органы сертификации, назначенные Министерством инфраструктуры. В их интересах распространяются заказные репортажи, описывающие необходимость сертификации как панацеи от всех проблем пользователей ГБО. Но все это делается с целью оправдания резкого подорожания для граждан услуг по оформлению ГБО. Повторюсь, нет никаких других объективных предпосылок для удорожания такого оформления на сегодня. Безопаснее ГБО от сертификации точно не стало. За безопасностью и ранее, и сейчас, следят Лаборатории.

Если в цифрах, и мы, для примера, возьмем только половину от среднего количества переоборудований на ГБО в месяц до 2020 года, то это примерно 6000 автомобилей, то, соответственно, доход органов сертификации только на “сертификации ГБО”, может составлять около 10 млн грн. ежемесячно.

- Чем занимается ваша ассоциация и как борется с незаконной сертификацией ГБО?

- Ассоциация в первую очередь объединяет импортеров и дистрибьюторов автомобильного газобаллонного оборудования, а также операторов топливного рынка, сети АЗС, неправительственные и общественные организации. Ее задача – содействие формирования прозрачного и организованного рынка ГБО и смежных услуг в Украине.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и возможности нашим гражданам документального оформления результатов переоборудования.

Совместно с Украинской ассоциацией сжиженного газа мы направили обращение к Президенту, Премьер-министру и Бизнес-омбудсмену. На сегодня нами уже получен промежуточный ответ из офиса Бизнес-омбудсмена, который разделяет нашу позицию относительно безосновательности навязываемой схемы удорожания оформления ГБО и ограничения прав испытательных лабораторий.

Наша основная цель - остановить процветание существующих коррупционных схем в данной отрасли. Наша команда намерена отстоять законные права участников ассоциации и владельцев автомобилей, которые желают установить ГБО, сделать простой и доступной услугу оценки соответствия, не исключая безопасность и комфорт от эксплуатации автомобиля с ГБО.

Напомним, что на Министра инфраструктуры завели уголовное дело из-за сертификации ГБО.