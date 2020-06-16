Зараз за нові або вживані електромобілі, які ввозяться в Україну, не треба платити майже ніяких податків. Вони звільнені від ПДВ та мита, а акциз обходиться у символічну суму.

Верховна Рада України прийняла законопроект “Про митний тариф”, яким передбачено зміну класифікації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

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З першого липня 2020 року класифікація таких авто буде відбуватися не за окремим кодом (8703 90 10 10), а за кодами для нових (8703 80 10 10) та старих (8703 80 90 10) автомобілів, що зробить неможливим подальше використання пільги по звільненню від сплати ПДВ.

Перед цим власників електроавтівок звільнили від ПДВ та мита до 31 грудня 2022 року. Акцизний податок розраховувався відповідно до ємності акумулятора і складав 1 євро за кіловат. Навіть для електромобілів з ємними батареями це була символічна сума (30-150 євро).

Крім того, власники електромобілів не платять за користування дорогами. Адже “дорожній збір” включено у вартість пального, яке електромобілям не потрібно.

На думку деяких експертів, затвердження нових правил завдасть непоправної шкоди електромобільної галузі й, найголовніше, підірве довіру до влади.

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