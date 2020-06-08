Український ринок автомобілів на електротязі в травні досяг позначки 943 шт., що рівно на 300 шт. більше, ніж роком раніше.

З цієї кількості: легкових – 915 шт., комерційних – 28 шт. Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні виріс в півтора рази, а на комерційні знизився на 15 відсотків.

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Ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу, як і в минулому році, склали електромобілі моделі Renault Kangoo Z. E., яких було зареєстровано 22 од.

У той же час, в реєстраціях легкових електрокарів були присутні нові машини, але їх було всього 60 шт., а більшу частину (855 шт.) охопили вживані автомобілі.

Найпопулярнішим електрокаром серед українців знову став Nissan Leaf. Минулого місяця 282 автомобілі цієї моделі поповнили автопарк країни. На другому місці Tesla Model S, її вибрали 136 автомобілістів. Також до травневої п’ятірки найпопулярніших автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: Tesla Model 3 – 128 шт.; Chevrolet Bolt EV – 50 шт.; Tesla Model X- 45 шт.

Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 2690 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 2548 шт. легкових авто, 141 шт. комерційних і один автобус.

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