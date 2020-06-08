Украинский рынок автомобилей на электротяге в мае достиг отметки 943 шт., ровно на 300 шт. больше, чем годом ранее.

Из этого количества: легковых – 915 шт., коммерческих – 28 шт. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в полтора раза, а на коммерческие – снизился на 15 процентов.

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Рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели Renault Kangoo Z. E., которых было зарегистрировано 22 ед.

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины, но их было всего 60 шт., а большую часть (855 шт.) охватили подержанные автомобили.

Самым популярным электрокаром среди украинцев снова стал Nissan Leaf. В прошлом месяце 282 автомобиля этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S – ее выбрали 136 автомобилистов. Также в майскую пятерку самых популярных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: Tesla Model 3 – 128 шт.; Chevrolet Bolt EV – 50 шт.; Tesla Model X – 45 шт.

В целом с начала года в Украине было поставлено на учет 2 690 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 2 548 шт. легковых авто, 141 шт. коммерческих и один автобус.

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