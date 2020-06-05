Продажи электромобилей в Европейском Союзе увеличились на 72%, но общее состояние автомобильного рынка сильно ухудшилось.

Согласно оценкам экспертов Canalys, европейский рынок новых автомобилей с начала 2020 года сократился на 26% и достиг в объеме 3 млн машин.

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В то же время сегмент новых электромобилей и гибридных авто увеличился на 72%. Локальный рынок освоил свыше 218 тыс. подобных машин, что составляет более 7% от общего количества поставленных автомобилей.

В настоящее время в Европе предлагается более 75 моделей электромобилей и гибридов. Квартальные продажи лидера – Tesla Model 3 – превысили 20 тыс. единиц, а наиболее удачно стартовавшей новой моделью оказалась Peugeot e-208.