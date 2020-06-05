Продажі електромобілів в Європейському Союзі збільшились на 72%, але загальний стан автомобільного ринку сильно погіршився.

Згідно з оцінками експертів з Canalys, європейський ринок нових автомобілів з початку 2020 р скоротився на 26% і досяг в обсязі 3 млн машин.

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У той же час сегмент нових електромобілів і гібридних авто збільшився на 72%. Локальний ринок освоїв понад 218 тис. подібних машин, що становить понад 7% від загальної кількості поставлених автомобілів.

В даний час в Європі пропонується понад 75 моделей електромобілів і гібридів. Квартальні продажі лідера - Tesla Model 3 - перевищили 20 тис. одиниць, а найбільш вдало стартувавшою новою моделлю виявилася Peugeot e-208.