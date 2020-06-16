Сейчас за новые или подержанные электромобили, которые ввозятся в Украину не надо платить почти никаких налогов. Они освобождены от НДС, а пошлина обходится в символическую сумму.

Верховная Рада Украины уже приняла законопроект о таможенном тарифе, которым предусмотрено изменение классификации транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

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С первого июля 2020 года классификация таких авто будет происходить не по отдельномым кодам (8703 90 10 10), а по кодам для новых (8703 80 10 10) и старых (80 90 8703 10) автомобилей, что сделает невозможным дальнейшее использование льготы по освобождению от уплаты НДС.

Перед этим владельцев электроавтомобилей освободили от НДС и таможенной пошлины до 31 декабря 2022 года. Акцизный налог рассчитывался согласно емкости аккумулятора и составлял 1 евро за киловатт. Даже для электромобилей с емкими батареями это была символическая сумма (30 – 150 евро).

Кроме того, владельцы электромобилей не платят за пользование дорогами. Ведь «дорожный сбор» включен в стоимость топлива, которое электромобилям не требуется.

По мнению некоторых экспертов утверждение новых правил нанесет непоправимый ущерб электромобильной отрасли и, самое главное, подорвет доверие к власти.

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