Ведомство Авакова разработало проект постановления Кабмина, в котором при регистрации ввезенных из-за границы автомобилей украинцам нужно будет предоставить официальный перевод документов и апостиль, которые обойдутся дополнительно в 150–200 евро.

На сайте Министерства Внутренних дел Украины еще с 6 февраля 2020 года опубликован проект Постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов". Некоторые положения этого проекта постановления действительно, уменьшают бюрократическую нагрузку при постановке на учет транспортных средств (например, новые авто предлагают ставить на учет без посещения Сервисного центра). Однако другие существенно их увеличивают. И все под прикрытием присоединения к нормативным актам Евросоюза, в которых ни о каких ограничениях речь не идет.

В частности, в Постановлении внедряется необходимость легализации (апостиля, официального перевода документа, который свидетельствует о принадлежности транспортного средства), если авто ввозится из-за рубежа.

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Проект содержит такое требование: "Если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является представление в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию".

Такими считаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля".

Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина. Такие документы также могут быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями "Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах" от 22 января 1993 года, если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины.

Таким образом, если это постановление примут, владелец автомобиля, привезенного из другой страны, должен предоставить в Сервисный центр официально переведенный и заверенный апостилем документ о переходе собственности на автомобиль. Стоимость таких услуг в юридических фирмах, которые занимаются этой деятельностью, колеблется от 150 до 200 евро.

Почему сейчас Сервисные центры понимают английский или польский, а после принятия постановления забудут – непонятно. Чтобы внедрить данную норму, МВД ссылается на Директиву Совета 1999/37/ЕЭС от 14 апреля 1999 года "О регистрации документов на транспортные средства"http://minjust.gov.ua/files/33135. В этом документе нет ни слова о подобной легализации, речь идет о том, что при перерегистрации в другой стране новый владелец должен предоставлять документ о собственности или два документа (так называемый "большой бриф"), если он существует. И никаких обязательств по переводу или апостилю!

Еще один "удар" МВД подготовило по автомобилям из США. В этом же проекте постановления говорится, что "документ, удостоверяющий, что транспортное средство подлежит утилизации, не является документом, подтверждающим регистрацию транспортного средства".

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Сейчас среди документов, которые выдаются для экспорта из США и регистрации автомобилей в Украине, существует несколько видов сертификатов, или "тайтлов". И сегодня сертификаты Junk (мусор, утилизация), "Bill of sale" (чек о продаже) и "Parts Only" (только на запчасти) не дают возможности зарегистрировать остатки автомобиля в качестве транспортного средства. Зато другие американские сертификаты (например, "Salvage", "Theft", "Flood") – это документы на право собственности поврежденным автомобилем, который можно восстановить. Какие именно из этих сертификатов и "тайтлов" МВД собирается признать "утилизационными", неизвестно. Ведь при условии принятия проекта постановления в дальнейшем МВД сможет сделать "вне закона" практически все автомобили, купленные на аукционах США и ввезенные в Украину.

Данный проект выложен "для обсуждения", однако уже 3 месяца, как к нему невозможно подать предложения и замечания.

Напомним, что Стоимость растаможки электромобилей вырастет на 20% уже с 1 июля.