Соответствующий проект постановления КМУ о возможности регистрации новых авто прямо в автосалоне уже на сайте МВД для обсуждения.

Если постановление будет воплощено, покупатели новых автомобилей больше не будут вынуждены посещать Сервисные центры МВД по для регистрации приобретенного автотранспорта. “Техпаспорт” будут выдавать прямо в автосалоне.

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Часто к “Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров” (ВААИД) поступали обращения от автомобилистов, которые жаловались на ограниченный и неудобный режим работы регистраторов, наличие очередей и длительную процедуру предоставления услуг по регистрации авто, – говорит гендиректор ВААИД Олег Назаренко.

Большинство граждан, которые обращались для регистрации новых транспортных средств, замечали, что регистрация осуществляется на основании заявления лица (уполномоченного представителя) и документов, предоставленных торговой организацией (производителем, уполномоченным дилером, дистрибьютором) и подтверждающие правомерность приобретения такого транспортного средства.

Любые проверки, осмотры и экспертизы экспертных служб МВД для указанных транспортных средств не предусмотрены, поэтому учитывая международный и европейский опыт было бы целесообразно привлекать к процедуре регистрации новых транспортных средств непосредственно субъекты хозяйствования, которые осуществляют их продажу”.

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