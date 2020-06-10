Відповідний проект постанови КМУ про можливість реєстрації нових авто прямо в автосалоні вже на сайті МВС для обговорення.

Якщо постанова буде втілена, покупці нових автомобілів більше не будуть змушені відвідувати Сервісні центри МВС задля реєстрації придбаного автотранспорту. “Техпаспорт” та номери видаватимуть прямо в автосалоні.

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“Тривалий час до “Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів” (ВААІД) надходили звернення від автомобілістів, які нарікали на обмежений і незручний режим роботи реєстраторів, наявність черг та тривалу процедуру надання послуг по реєстрації авто, – говорить гендиректор ВААІД Олег Назаренко.

Більшість громадян, які зверталися для реєстрації нових транспортних засобів, зауважували, що реєстрація здійснюється на підставі заяви особи (уповноваженого представника) та документів, наданих торговельною організацією (виробником, уповноваженим дилером, дистриб’ютором), які підтверджують правомірність придбання такого транспортного засобу.

Будь-які перевірки, огляди та експертизи експертних служб МВС для зазначених транспортних засобів не передбачені, тому з огляду на міжнародний та європейський досвід було б доцільно залучати до процедури реєстрації нових транспортних засобів безпосередньо суб’єкти господарювання, які здійснюють їх продаж”.

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