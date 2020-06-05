Поврежденные протестующими автомобили вскоре окажутся на американских аукционах.

Волна протестов и беспорядков из-за убийства полицейскими чернокожего американца стала причиной массовых беспорядков, в том числе повреждений многих сотен автомобилей. Их поджигали и ломали. Многие автомобили украли, причем прямо из автосалонов.

Американские страховые компании вынуждены будут выплачивать возмещения их владельцам, после чего машины продадут на аукционах IAAI и Copart. Украинцы массово покупают автомобили на этих аукционах и теперь ожидают появления новых машин в продаже.

Впрочем, чтобы страховые компании выставили их на аукционы, должно пройти некоторое время – от нескольких недель до нескольких месяцев. И очень крупными "выбросы" таких автомобилей не будут – разве что в тех районах, где протесты были особенно массовыми (Миннеаполис, Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго). Конечно, если американские власти в ближайшее время возьмут ситуацию под контроль.

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"По прогнозам аналитиков, на краткосрочный период цены на аукционах IAAI и Copart просядут, – говорит основатель компании импорта авто из США в Украину Carsfromwest Сергей Иванов. – Конкуренция будет меньше, а страховые компании будут выставлять меньший резерв для продажи и отдавать автомобили за меньшую стоимость. Сейчас они пытаются как можно скорее подготовить автомобили к продаже, чтобы место на площадках заняли новые авто, так что ожидается серьезное снижение цен. Но важно понимать, что эта ситуация продлится очень недолго".

Главные повреждения, которые будут у автомобилей после массовых беспорядков, – "Вандализм", "Похищение" и "Пожар". И если последние почти неинтересны для покупателей из Украины, так как такие машины невозможно восстановить, то повреждения "Вандализм" и "Похищение" заслуживают внимания. В "вандальном" автомобиле могут быть выбиты окна, погнутые капоты, двери и кузов, который требует замены этих деталей и узлов. Однако геометрия кузова и подушки безопасности в таких машинах не повреждены, а это очень важно для многих украинцев, которые покупают для себя или на продажу авто из США.

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Впрочем, даже после вандализма машины могут быть повреждены настолько сильно, что восстанавливать их будет экономически невыгодно. Состояние похищенных авто может быть разным. Машину могут просто похитить й ездить более-менее аккуратно, а могут и разбить. Поэтому выбирать такую машину стоит очень осторожно.

Напомним, что после снижения цен в связи с коронавирусом стоимость автомобилей на аукционах США снова выросла до прошлых показателей.