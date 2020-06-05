Пошкоджені протестувальниками автомобілі незабаром опиняться на американських аукціонах.

Хвиля протестів та заворушень через вбивство поліцейськими чорношкірого американця стала причиною масових безпорядків, в тому числі пошкоджень багатьох сотень автомобілів. Їх підпалювали, трощили та нівечили. Багато автомобілів вкрали, причому прямо з автосалонів.

Американські страхові компанії змушені будуть виплачувати відшкодування їх власникам, після чого машини продадуть на аукціонах IAAI та Copart. Українці масово купують автомобілі на цих аукціонах, тож тепер очікують появу нових машин в продажу.

Втім, щоб страхові компанії виставили їх на аукціони, має пройти деякий час – від кількох тижнів до кількох місяців. І дуже масовими "викиди" таких автомобілів не будуть – хіба що в тих районах, де протести були особливо масовими (Міннеаполіс, Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго). Звичайно, якщо американська влада найближчим часом візьме ситуацію під контроль.

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"За прогнозами аналітиків, на короткостроковий період ціни на аукціонах IAAI та Copart просядуть, – говорить засновник компанії імпорту авто зі США в Україну Carsfromwest Сергій Іванов. – Конкуренція буде меншою, а страхові компанії будуть виставляти менший резерв для продажу і віддавати автомобілі за меншу вартість. Зараз вони намагаються якомога швидше підготувати автомобілі до продажу, щоб місце на майданчиках зайняли нові авто, тож очікується серйозне зниження цін. Але важливо розуміти, що ця ситуація триватиме дуже недовго".

Найголовніші пошкодження, які будуть у автомобілів після масових заворушень – "Вандалізм", "Викрадення" та "Пожежа". І якщо останні майже нецікаві для покупців з України, бо такі машини неможливо відновити, то пошкодження "Вандалізм" та "Викрадення" заслуговують на увагу. У "вандальних" автомобілів можуть бути вибиті вікна, погнуті капоти та двері, розмальований кузов, що потребує заміни цих деталей та вузлів. Однак геометрія кузова та подушки безпеки в таких машинах не пошкоджені, а це дуже важливо для багатьох українців, які купують для себе чи на продаж авто зі США.

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Втім, навіть після вандалізму машини можуть бути пошкоджені настільки сильно, що відновляювати їх буде економічно невигідно. Щодо викрадених, то їх стан може бути різним. Машину можуть просто викрасти ї їздити більш-менш акуратно, а можуть і розбити. Тож обирати таке авто варто дуже обережно.

Нагадаємо, що після зниження цін у зв'язку з коронавірусом вартість автомобілів на аукціонах США знову виросла до минулих показників.