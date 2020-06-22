Найбільша різниця виявилась у бюджетних автомобілів – вони подорожчали у 4-5 разів.

Коронавірус та карантин у США суттєво вплинув на авторинок. Так, найбільша прокатна контора світу Hertz оголосила про банкротство та розпродаж свого парку. А ціни на аукціонах вживаних та страхових авто спочатку просіли, а тепер – різко виросли. Про це свідчить результати дослідження, зроблених на замовлення "Авто24" сервісом історії автомобілів BidHistory.

Для цього ми порівняли фінальні ціни аукціонів на п'ятірку найпопулярніших автомобілів, які везуть в Україну з Америки. Для цього проаналізували результати торгів з двох найбільш популярних аукціонів IAAI і Copart за квітень (коли відчувалося зниження цін) та перші 18 днів червня. Всі автомобілі – 2015-2018 років випуску, в стані Run & Drive, тобто які заводилися і могли пересуватися своїм ходом (крім Tesla Model S – аварійна вона не пересувається своїм ходом).

Аналізуємо наступні автомобілі:

Audi Q5 2.0;

BMW X5 3.0;

Ford Fusion 2.5;

VW Passat 1.8;

Tesla Model S.

Audi Q5

Компактний міський кросовер преміум класу з базовим двигуном 2.0 TFSI в квітні в середньому продавався за 9,5 тисяч доларів, а в червні – вже за 14,5 тисячі. Серйозна різниця в ціні, майже в півтори рази!

BMW X5

Ми взяли для порівняння моделі з трилітровими бензиновими силовими агрегатами. Різниця в цінах між квітнем і червнем є, однак не настільки суттєва, як в Audi.

Ford Fusion (Mondeo)

Один з найпопулярніших в класі бюджетний седан може оснащуватись моторами від 1.5 л EcoBoost до 2.7 л. Візьмемо для популярний 2.5 літровий бензиновий двигун. З ним ціни на модель піднялись в 4,5 рази – від смішних 900 доларів у квітні до 4000 – у червні.

Volkswagen Passat

Німецький седан в американському варіанті суттєво відрізняється від європейського – зокрема, він більший за розмірами. При порівнянні Passat з 1.8 турбованим двигуном виявилось, що він подорожчав ще суттєвіше, ніж "Форд" – з 950 доларів в квітні до 5000 в червні! Сенсу привозити такі дорогі машини в Україну нема.

Tesla Model S

Коноронавірус не вплинув на ціноутворення найпопулярнішого електромобіля Tesla. Як в квітні, так і в червні він коштує 20 тисяч доларів. Втім, з розмитненням електромобілів в Україні з 1 липня будуть проблеми. Можливо, тому й попит на "Теслу" не виріс.

Серед причин, які називають експерти авторинку щодо такого стрімкого росту цін – зменшення пропозицій на автоаукціонах при незмінному попиті. Американці стали менше їздити в карантин, тож менше потрапляти в ДТП. Окрім того, ускладнилась процедура потрапляння на аукціони – оцінка транспортних засобів, логістика. Натомість попит на биті та втоплені авто продовжує триматись на високому рівні. Втім, після заворушень у США кількість страхових автомобілів у США виросте.

Нагадаємо, що спецслужби США виставили на аукціон авто для шпигунів.