Спорткар пропонуватиметься у класичному форматі з потужним V6 та сучасному з електричною силовою установкою.

Більше шести років минуло від прем’єри концепта Maserati Alfieri, та його серійна ітерація нарешті тут – суперкар Maserati MC20 представлений офіційно. Італійці називають його ідеологічним наступником MC12, з яким марка з тризубом знову повернеться в автоспорт.

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Maserati MC20 побудована довкола карбонового монококу від фірми Dallara та всередині якого розміщений двигун V6 Nettuno власної розробки Maserati. Пізніше повинен з’явитись MC20 з повністю електричною силовою установкою. Виробник випускатиме суперкар у кузовах купе та родстер.

Nettuno являє собою трилітровий шестициліндровий турбомотор з віддачею у 630 к.с. і 730 Нм, він оснащений патентованою системою запалювання, заснованою на технології з Формула 1. Агрегат поєднується з восьмиступеневим “роботом” з двома зчепленнями. Першу сотню на спідометрі суперкар набирає менш, ніж за 3 секунди, до 200 км/год прискорюється за 8,8 секунди, а максимальна швидкість MC20 перевищує 325 км/год.

Атомобіль з V6, розташованим у межах бази, важить менш, як півтори тонни, що забезпечує йому вигідне співвідношення маси до потужності – 2,33 кг на одну кінську силу.

Аеродинаміку кузову з дверима типу “крила метелика” тестували у трубі більше 2 тисяч годин, перш ніж був затверджений остаточний дизайн. Система вибору режимів руху має п'ять наборів налаштувань: Wet, GT, Sport, Corsa, ESC Off. Останній режим вимикає електронний контроль стійкості.

Інформацію про електричний Maserati MC20 виробник притримав до прем’єри, обмежившись лиш кількома деталями. Він прискорюватиметься 0-100 км/год на долю секунди швидше за бензинову модель, однак його максимальна швидкість буде нижчою – 310 км/год. На повному заряді акумулятора італійський спорткар зможе проїхати більше 380 кілометрів.

Фото: Maserati MC20 / Maserati

В інтер’єрі суперкара панують карбон, алькантара і шкіра, є пара глибоких крісел-ковшів з інтегрованими підголівниками та розвиненою бічною підтримкою та пара 10,25-дюймових екранів, що відповідають за прилади та мультимедіа. Інформаційно-розважальний комплекс MIA (Maserati Intelligent Assistant) останнього покоління працює на операційній системі Android Automotive і пропонує більше функціоналу і можливостей персоналізації, ніж в будь-якому іншому автомобілі марки.

Maserati MC20 повністю розроблений в Італії і випускатися буде на модернізованому заводі в Модені. Суперкар запропонують в шести кольорах кузова: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma і Grigio Mistero. Вартість суперкара не названа, як і час початку продажів.

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