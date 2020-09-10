Известны цены и характеристики "самого мощного и наиболее эффективного в мире роскошного электрического седана".

Летом в одном из интервью босс Lucid Motors попросил журналистов больше не называть Lucid Air “убийцей Теслы” – такой эпитет пристал к будущему электрокару в англоязычных СМИ. И все же, теперь, когда новый электрокар представлен официально и известны его характеристики, очевидно, что Air будет достойным соперником Model S.

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В США будут доступны четыре версии новинки: Lucid Air, Air Touring, Air Grand Touring и Air Dream Edition. Последняя версия будет доступна в качестве поздравительной в начале продаж и будет самой богатой по оснащению и самой дорогой: Lucid Air Dream Edition будет стоить от $169 000, в продажу поступит весной 2021 года. Самое доступное исполнение модели будет стоить $80 000, а его рыночный дебют состоится не ранее 2022 года. Только после выхода самой доступной версии американский автопроизводитель начнет экспорт в Европу и на Ближний Восток.

Напомним, что главным создателем Lucid Air является Питер Роулинсон, который ранее был главным инженером Tesla. Компания, основанная в 2007 году, как Atieva, долгое время имела только китайских инвесторов, однако в 2018 году контрольный пакет акций (67%) за 1 млрд долларов выкупил Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, и именно это вливание позволило довести первую модель до серийного вида.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Серийный седан Lucid Air почти не отличается от первого концепта 2016 года. Просторный и “воздушный” электрокар с прозрачной крышей имеет длину 4975 мм, при колесной базе в 2960 мм. Коэффициент сопротивления воздуху – Сd 0,21. Air имеет два багажника: объем заднего отсека – 456 литров, переднего – 202 литра. Электрокар оснащается 19-дюймовыми колесными дисками.

Трехместный задний диван электрокара за доплату можно будет заменить двумя отдельными креслами с регулировкой спинок. Перед водителем расположен широкий дисплей диагональю 34 дюйма, разделенный на три секции. Центральная консоль занята сенсорным экраном, который прячется в переднюю панель. Физических кнопок – минимум.

Электрокар оснащен восемью подушками безопасности и комплексом электронных помощников и систем безопасности, что обеспечивает ему автономность третьего уровня самостоятельности. Операционный центр электрокара опирается на показатели от 32 разнообразных датчиков, включая фронтальный лидар.



Lucid Air выстроен на платформе собственной конструкции, с тяговой батареей под полом салона. В подвеске используются обычные пружины и электронноуправляемые амортизаторы. Главная гордость создателей электрокара – компактные и эффективные электромоторы.

Агрегат массой всего 74 кг способен выдавать до 670 л. с. Его сравнивают с мотором “полноразмерного электрокара американской марки” (читай Tesla Model S), весящим 134 кило и развивающим 429 л. с. У меньшей модели Model 3 соотношение 92 кг и 289 л. с., а “немецкий спортивный электрокар” (читай Porsche Taycan) имеет двигатель весом 170 кг, продуцирующий 449 л. с. мощности.

Даже базовый Lucid Air снабдят устройством скоростной зарядки, которое позволит за 20 минут увеличить запас хода на 480 км.

Модель Цена Запас хода (EPA) Мощность Характеристики (ускорение 0-60 сек, 1/4 мили, максимальная скорость) Зарядка (до) Доступность на рынке Air Меньше $80,00 Не опеределен Не опеределен Не опеределены 480 км за 20 мин 2022 Air Touring $95,000 406 миль 620 л.с. 3.2 сек, 11.4 сек, 250 км/ч 480 км за 20 мин 4 квартал 2021 Air Grand Touring $139,000 517 миль 800 л.с. 3.0 сек, 10.8 сек, 270 км/ч 480 км за 20 мин 2 квартал 2021 Air Dream Edition $169,000 503 миль 1,080 л.с. 2.5 сек, 9.9 сек, 270 км/ч 480 км за 20 мин 2 квартал 2021

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