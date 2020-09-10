Відомі ціни й характеристики "найпотужнішого та найефективнішого у світі розкішного електричного седана".

Влітку, в одному з інтерв’ю, бос Lucid Motors попросив журналістів більше не називати Lucid Air “вбивцею Тесли” – такий епітет причепився до майбутнього електрокара в англомовних ЗМІ. І все ж, тепер, коли новий електрокар представлений офіційно і відомі його характеристики, очевидно, що Air буде гідним суперником Model S.

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У США будуть доступні чотири версії новинки: Lucid Air, Air Touring, Air Grand Touring та Air Dream Edition. Остання версія буде доступна у якості вітальної на початку продажів і буде найбагатшою за оснащенням та найдорожчою: Lucid Air Dream Edition коштуватиме від $169 000, у продаж надійде навесні 2021 року. Найдоступніше виконання моделі коштуватиме $80 000, а його ринковий дебют відбудеться не раніше 2022 року. Лише після виходу найдоступнішої версії американський автовиробник розпочне експорт у Європу та на Близький Схід.

Нагадаємо, що головним творцем Lucid Air є Пітер Роулінсон, котрий раніше був головним інженером Tesla. Компанія, заснована у 2007 році, як Atieva, довгий час мала лише китайських інвесторів, однак у 2018 році контрольний пакет акцій (67%) за 1 млрд доларів викупив Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, і саме це вливання дозволило довести першу модель до серійного виду.

Фото: Lucid Air / Lucid Motors

Серійний седан Lucid Air майже не відрізняється від першого концепту 2016 року. Просторий та “повітряний” електрокар з прозорим дахом має довжину 4975 мм, при колісній базі у 2960 мм. Коефіцієнт опору повітрю – Сd 0,21. Air має два багажника: обсяг заднього відсіку – 456 літрів, переднього – 202 літри. Електрокар оснащується 19-дюймовими колісними дисками.

Тримісний задній диван електрокара за доплату можна буде замінити двома окремими кріслами з регулюванням спинок. Перед водієм розташований широкий дисплей діагоналлю 34 дюйма, розділений на три секції. Центральна консоль зайнята сенсорним екраном, що ховається у передню панель. Фізичних кнопок – мінімум.

Електрокар оснащений вісьмома подушками безпеки та комплексом електронних помічників і систем безпеки, що забезпечують йому автономність третього рівня самостійності. Операційний центр електрокара спирається на показники від 32 різноманітних датчиків, включаючи фронтальний лідар.



Lucid Air збудований на платформі власної конструкції, з тяговою батареєю під підлогою салону. У підвісці використовуються звичайні пружини і електроннокеровані амортизатори. Головна гордість творців електрокара – компактні й ефективні електромотори.

Агрегат масою всього 74 кг здатний видавати до 670 к.с. Його порівнюють з мотором “повнорозмірного електрокара американської марки” (читай Tesla Model S), що важить 134 кіло і розвиває 429 к.с. У меншої моделі Model 3 співвідношення 92 кг і 289 к. с., а “німецький спортивний електрокар” (читай Porsche Taycan) має двигун вагою 170 кг, що продукує 449 к.с. потужності.

Навіть базовий Lucid Air забезпечать пристроєм швидкісної зарядки, котрий дозволить за 20 хвилин збільшити запас ходу на 480 км.

Модель Ціна Запас ходу (EPA) Потужність Характеристики (прискорення 0-60 сек, 1/4 милі, максимальна швидкість) Зарядка (до) Доступність на ринку Air Менше $80,00 Не визначений Не визначений Не визначені 480 км за 20 хв 2022 Air Touring $95,000 406 миль 620 к.с. 3.2 сек, 11.4 сек, 250 км/год 480 км за 20 хв 4 квартал 2021 Air Grand Touring $139,000 517 миль 800 к.с. 3.0 сек, 10.8 сек, 270 км/год 480 км за 20 хв 2 квартал 2021 Air Dream Edition $169,000 503 миль 1,080 к.с. 2.5 сек, 9.9 сек, 270 км/год 480 км за 20 хв 2 квартал 2021

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