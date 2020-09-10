ОФіційна прем'єра новинки відбудеться навесні 2021 року.

Ще не встигла висохнути фарба на прес-релізах про новий суперкар Maserati MC20, як італійці вже оголосили про наступну нову модель – компактний кросовер Grecale, молодшого брата Levante.

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Maserati Grecale будують на тій же платформі, що використовує Alfa Romeo Stelvio, з чого випливає, що кросовери будуть близькими за набаритами. Кросовер також збиратимуть на тому ж заводі, де будують Alfa Romeo Stelvio. Нову модель планується ввести у виробництво наступного року, після світової прем'єри, яка відбудеться навесні 2021 року.

Подібно до свого старшого брата, “Грекале” названий на честь “східного вітру, що дме у західній частині Середземного моря та на півдні Франції.

Фото: тізери Maserati Grecale / Maserati

Як і інші новинки Maserati, включаючи MC20, Grecale буде пропонуватися з бензиновим мотором та як чисто електрична модель. Деталі щодо версії з нульовими викидами будуть розкриті пізніше.

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