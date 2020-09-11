Стоимость базовой версии втрое выше цены Mercedes-Benz V-Class, а в топовой комплектации минивэн стоит еще примерно на 30% дороже.

Lexus LM – один (если не единственный) серийный минивэн, покупатели которого вряд ли планируют возить в нем детей в школу.

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Как известно, основой для Lexus LM стал минивэн Toyota Alphard, что продается на отдельных рынках мира. Его ближайшим глобальным аналогом является Toyota Sienna. В топовом исполнении Sienna стоит в около 50 тысяч долларов в США. При этом стоимость топовой версии Lexus LM в Китае – более чем в четыре раза выше.

В Китае предлагается единственная моторная версия модели – LM 300h в нескольких исполнениях. Самая доступная версия с семиместным салоном стоит 1 166 000 юаней, что составляет около 170 тысяч долларов по текущим курсам. Топовое исполнение должно иметь четырехместный салон со стенкой между водителем и пассажирским отсеком и встроенным в нее 26-дюймовым телевизором. Такая версия стоит 1,466 миллиона юаней – около 215 тысяч долларов.

Фото: Lexus LM / Lexus, Motor1

Lexus LM – это, по сути, версия Toyota Alphard с несколько иным внешним видом и более роскошным салоном. Alphard в Китае стоит от 819 тысяч юаней – около 120 тысяч долларов, а в топовом исполнении – 870 тысяч юаней или около 127 300 долларов.

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