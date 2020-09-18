Трикутники та піраміди усіх форматів та розмірів прикрашають чи не кожну панель і без того неймовірно стильного кросовера. Покупці також отримають приємний бонус.

Компанія DS Automobiles уклала партнерські стосунки з музеєм Лувр у Парижі, щоб створити ексклюзивний лімітований випуск DS 7 Crossback Louvre.

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З моменту запуску в 2015 році компанія DS Automobiles є покровителем Лувру, найбільш відвідуваного (і, мабуть, найвідомішого) музею у світі. Завдяки спецверсії DS 7 Crossback Louvre виробник преміум-автомобілів віддає шану знаковій галереї.



Позашляховик має спеціальні значки “Лувр” на капоті, передні дверках та двері багажника. Крила DS та обшивка вікон окантовані блискучим чорним кольором, як і решітки на даху та оздоблення задніх ліхтарів.



При детальному розгляді можна помітити лазерне травлення піраміди на чорних корпусах дзеркал. Довершенням зовнішніх модифікацій є набір 20-дюймових легкосплавних колісних дисків “Олександрія” з двоколірним покриттям.



Всередині також тут і там зустрічаються “”віддзеркалення” Лувру та його славнозвісної піраміди. Та найбільше присутність Лувру всередині витонченого кросовера відчувається, при увімкненні 12-дюймового центрального сенсорного екрану – на ньому відображається 182 шедеври з музею. Причому кожна робота супроводжується підкастом, який підвищить знання пасажирів про мистецтво (доступний французькою, англійською, німецькою, іспанською та італійською мовами).



Власникам DS 7 Crossback Louvre також буде запропонована картка “Друзі Лувру”, що забезпечує необмежений доступ до постійних колекцій та тимчасових виставок у Луврі, а також інші пропозиції у понад ста інших музеях.

Фото: DS 7 Crossback Louvre / DS Automobiles



DS 7 Crossback Louvre заснований на топовій комплектації кросовера Grand Chic і може бути виконаний у чотирьох кольорах: Ink Blue, Pearl Crystal, Perla Nera Black і Platinum Grey. Доступні силові агрегати включають два плагін-гібриди (300 к.с. повний привід або 225 к. с. передній привід), а також два бензинові агрегати (180 к.с. і 225 к.с.) і 180-сильний дизель.

Модель надійде у продаж у другій половині цього року в 18 країнах світу, в Європі, Африці, Південній Америці та Азії.

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