Бестселлер Hyundai у класі кросоверів змінив покоління, ставши справжнім дизайнерським та технологічним шедевром.

Hyundai Tucson є значною складовою успіху південнокорейського автовиробника. Tucson є найбільш продаваним кросовером марки і другою за популярністю моделлю. Саме тому Hyundai зважилась на ризикований крок з тотальної модернізації цієї моделі.

Також цікаво: В'єтнамська компанія VinFast показала свій "президентський" кросовер

Вау-ефект нового Tucson не обмежуються стилем та дизайном. Подібно до свого компактного брата з класу седанів, новий Hyundai Tucson вперше вийде у гібридному та плагін-гібридному варіанті, додаючи потужність, не жертвуючи ефективністю. Більше того, кросовер отримає виконання N Line. Новий Hyundai Tucson надійде у продаж у Кореї цього місяця як модель 2021 року, але за межами домашнього ринку він з’явиться ближче до середини наступного року і позначатиметься 2022 модельним роком.

Побудований на новій платформі Hyundai Tucson став на 20 мм довшим, на 15 мм ширшим і на 5 мм вищим за свого попередника (4500x1865x1650 мм), а відстань між осями збільшилася на 10 мм – до 2680 мм. Відомо, що у кросовера буде два варіанти колісної бази: стандартна для Європи і Близького Сходу і подовжена для США, Китаю і Кореї. Простір для ніг пасажирів другого ряду збільшено майже до 1 метра.

Фото: Hyundai Tucson 2021-2022 модельного року / Hyundai

Інтер’єр Tucson 2022 року має дещо менш агресивний характер, хоча у ньому безпомилково впізнається сучасний Hyundai. Водій сидить за рульовим колесом у формі румпеля, на відміну від Sonata, а дві смуги срібної обробки оточують і водія, і переднього пасажира, надаючи салону вигляду з двома кокпітами. Плоска панель приладів розташована на нижній панелі, яка вигинається вниз і подалі від пасажирів, виглядає повітряною та відкритою.

Tucson також суттєво модернізується за допомогою цифрової приладової панелі, інформаційно-розважального комплексу з подвійним екраном та без жодної фізичної кнопки. Мультимедійна система має інтеграцію Apple CarPlay та Android Auto, а також можливість підключення через Bluetooth до двох пристроїв.

З інших особливостей всередині нового Tucson – можливість керувати функціями “розумного дому” з машини, через мультимедійний комплекс: вимкнути світло, увімкнути кондиціонер тощо. Також кросовер отримав систему контролю якості повітря, яка відстежує рівень зовнішнього забруднення, за допомогою датчика дрібного пилу. Система також контролює якість повітря в салоні та очищає салон за потреби.

Силові установки для нового Hyundai Tucson представлені усіма можливими варіантами. Лінійка моторів включає два звичайних ДВЗ та три електрифікованих агрегати. Основним для Tucson 2021-2022 стане 2,5-літровий рядний чотирициліндровий двигун Hyundai, що забезпечує віддачу у 190 кінських сил 260 ньютон-метрів. Він поєднується з безальтернативною 8-швидкісною коробкою “автомат”.

Помірних гібридів з 48-вольтовим стартер-генератором буде три:

з 1.6 T-GDI – бензин, передній привід, 150 к.с.;

з 1.6 T-GDI – бензин, передній або повний привід, 180 к.с.;

з 1.6 CRDi – дизель, передній або повний привід, 136 к.с.;

Бензоелектричні виконання можуть поєднуватись з 6-ступеневою механікою або 7-швидкісним “роботом”, а дизелю покладена виключно роботизована трансмісія.

Новинку також пропонуватимуть з традиційними моторами 1.6 T-GDI та 1.6 CRDi, бензиновий продукує 150 сил, а дизель – 115. В обох випадках використовується звичайна шестиступінчаста механіка.

Найпотужнішою силовою установкою для нового Hyundai Tucson буде гібрид на основі все того ж 1.6 T-GDI Smartstream, посиленого 60-сильним електромотором та працюючого в парі з 6-ступеневим “автоматом”. Віддача цього агрегата становитиме 230 к.с. Скоріш за все, саме таку силову установку запропонують для Tucson N Line.

Для гібрида з автоматом і повним приводом буде доступна функція вибору режимів руху Terrain Mode, така ж, як у нового Kia Sorento. Вона має встановлені налаштування для руху по бруду, снігу і піску, а також режими Еко, Комфорт, Смарт та Спорт.

Новий Hyundai Tucson має 18 контраварійних систем та електронних помічників, що дозволяє виробнику говорити про передову технологічність цієї моделі. Щоправда, поки не ясно, які з заявлених систем будуть стандартними, а які опційними.

Для кросовера запропонують 9 кольорів кузову. Ціни на новинку поки не оголошені, однак можна сподівати на здорожчання приблизно на 1500-2500 доларів, порівняно з моделлю актуального покоління, що зараз коштує в Україні від 633 500 гривень.

Дивіться також: Volkswagen Golf 8 – тепер і універсал