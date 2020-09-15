Бестселлер Hyundai в классе кроссоверов сменил поколение, став настоящим дизайнерским и технологическим шедевром.

Hyundai Tucson является значительной составляющей успеха южнокорейского автопроизводителя. Tucson является самым продаваемым кроссовером марки и второй по популярности моделью. Именно поэтому Hyundai решилась на рискованный шаг по тотальной модернизации этой модели.

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Вау-эффект нового Tucson не ограничивается стилем и дизайном. Подобно своему компактному брату из класса седанов, новый Hyundai Tucson впервые выйдет в гибридном и плагин-гибридном варианте, добавляя мощность, не жертвуя эффективностью. Более того, кроссовер получит исполнение N Line. Новый Hyundai Tucson поступит в продажу в Корее в этом месяце как модель 2021 года, но за пределами домашнего рынка он появится ближе к середине следующего года и будет обозначаться 2022 модельным годом.

Построенный на новой платформе Hyundai Tucson стал на 20 мм длиннее, на 15 мм шире и на 5 мм выше своего предшественника (4500x1865x1650 мм), а расстояние между осями увеличилось на 10 мм – до 2680 мм. Известно, что у кроссовера будет два варианта колесной базы: стандартная для Европы и Ближнего Востока и удлиненная для США, Китая и Кореи. Пространство для ног пассажиров второго ряда увеличено почти до 1 метра.

Фото: Hyundai Tucson 2021-2022 модельного года / Hyundai

Интерьер Tucson 2022 года имеет несколько менее агрессивный характер, хотя в нем безошибочно узнается современный Hyundai. Водитель сидит за рулевым колесом в форме румпеля, в отличие от Sonata, а две полосы серебряной отделки окружают и водителя, и переднего пассажира, придавая салону вид с двумя кокпитами. Плоская панель приборов расположена на нижней панели, которая выгибается вниз и подальше от пассажиров, выглядит воздушной и открытой.

Tucson также существенно модернизируется с помощью цифровой приборной панели, информационно-развлекательного комплекса с двойным экраном и без единой физической кнопки. Мультимедийная система имеет интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, а также возможность подключения через Bluetooth к двум устройствам.

Из других особенностей внутри нового Tucson-возможность управлять функциями "умного дома" из машины, через мультимедийный комплекс: выключить свет, включить кондиционер и тому подобное. Также кроссовер получил систему контроля качества воздуха, которая отслеживает уровень внешнего загрязнения, с помощью датчика мелкой пыли. Система также контролирует качество воздуха в салоне и очищает салон при необходимости.

Силовые установки для нового Hyundai Tucson представлены всеми возможными вариантами. Линейка моторов включает два обычных ДВС и три электрифицированных агрегата. Основным для Tucson 2021-2022 станет 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель Hyundai, что обеспечивает отдачу в 190 лошадиных сил и 260 ньютон-метров. Он сочетается с безальтернативной 8-скоростной коробкой “автомат”.

Умеренных гибридов с 48-вольтовым стартер-генератором будет три:

с 1.6 T-GDI – бензин, передний привод, 150 л. с.;

с 1.6 T-GDI – бензин, передний или полный привод, 180 л. с.;

с 1.6 CRDi – дизель, передний или полный привод, 136 л. с.;

Бензоэлектрических выполнения могут сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным “роботом”, а дизелю положена исключительно роботизированная трансмиссия.

Новинку также будут предлагать с традиционными моторами 1.6 T-GDI и 1.6 CRDi, бензиновый продуцирует 150 сил, а дизель – 115. В обоих случаях используется обычная шестиступенчатая механика.

Самой мощной силовой установкой для нового Hyundai Tucson будет гибрид на основе все того же 1.6 T-GDI Smartstream, усиленного 60-сильным электромотором и работающего в паре с 6-ступенчатым “автоматом”. Отдача этого агрегата составит 230 л. с. Скорее всего, именно такую силовую установку предложат для Tucson N Line.

Для гибрида с автоматом и полным приводом будет доступна функция выбора режимов движения Terrain Mode, такая же, как у нового Kia Sorento. Она имеет установленные настройки для движения по грязи, снегу и песку, а также режимы Эко, Комфорт, Смарт и Спорт.

У нового Hyundai Tucson есть 18 контраварийных систем и электронных помощников, что позволяет производителю говорить о передовой технологичности этой модели. Правда, пока не ясно, какие из заявленных систем будут стандартными, а какие опционными.

Для кроссовера предложат 9 цветов кузова. Цены на новинку пока не объявлены, однако можно надеяться на подорожание примерно на 1500-2500 долларов, по сравнению с моделью актуального поколения, что сейчас стоит в Украине от 633 500 гривен.

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