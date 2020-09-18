Немецкий концерн стремится получить до 15% акций Sixt

Немецкий автоконцерн Volkswagen собирается выкупить долю в мобильном каршерингe Sixt, который предоставляет такие услуги, как аренда и прокат автомобилей.

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Как сообщает Carscoops, компании уже провели переговоры о возможной сделке. VW планирует приобрести около 15% акций компании через покупку обыкновенных и привилегированных акций. Volkswagen и Sixt комментировать информацию отказались.

Как известно, за последние года Volkswagen неоднократно пытался создать совместные предприятия с Sixt, однако компания по аренде авто всегда отказывалась от такого партнерства, но теперь двери открыты, говорят инсайдеры.

Ранее в этом месяце гендиректор Volkswagen Герберт Дисс попытался развеять слухи о том, что крупнейший в мире производитель автомобилей, который занимается массовым производством электрокаров, планирует наладить более тесные связи со своим конкурентом из США, компанией Tesla.

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