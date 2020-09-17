Задачей человека в тестовом автомобиле с системой автоматического управления был контроль дорожных условий и ситуации, чтобы взять на себя управление, в случае необходимости. Дублирующий пилот не помог электронике избежать аварии, которая закончилась фатально для других ее участников.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2018 году в городе Тампа, штат Аризона, США. В результате аварии, погибла женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. Водитель-контролер, который находился в тестовом автомобиле в это время, не следил за дорогой, что стало поводом для обвинений против него.

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Этот трагический случай создает прецедент в судебной практике, поскольку до сих пор неоднократно возникал вопрос ответственности в случае аварии с участием автомобиля под компьютерным управлением. Кто должен отвечать за последствия, если автомобиль на автопилоте (пятого уровня автономности) попадает в ДТП – производитель программного обеспечения, производитель автомобиля (если это разные фирмы) или сам водитель?

Современные автомобили едва достигают 3-го уровня автономности, что предполагает постоянный контроль дорожной ситуации, хотя и позволяет убирать руки с руля и педалей. 5-й уровень самостоятельности автомобиля означает, что человек может вообще не выполнять никаких действий, во время движения и превращается из водителя в пассажира, которому нужно лишь указать машине конечный пункт назначения.

На видеозаписи с тестового беспилотника Uber Technologies от 27 августа 2018 года можно увидеть, что 46-летний водитель-контроллер Рафаэль Васкез постоянно поглядывает на что-то внизу, вне объектива видеокамеры. Полиция заявляет, что во время движения, водитель пользовался телефоном – смотрел телешоу The Voice (в украинском эфире “Голос страны”). Из-за этого он не успел вовремя среагировать на женщину с велосипедом, которая в темное время суток переходила дорогу в неположенном месте. После аварии тяжело травмированную Элен Херцберг доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь.

Во вторник суд признал Рафаэля Васкеза невиновным в убийстве. Он был освобожден из-под стражи до окончательного рассмотрения дела в феврале 2021 года. При этом, еще в марте 2019 года прокуроры заявили, что Uber не несет уголовной ответственности за роковую аварию.

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