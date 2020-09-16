В Украине довольно необычным образом прибегли к ремонту битого автомобиля, приобретенного в США. Как минимум одну единицу комплектующих он получил от "полицейского донора".

На большую Mitsubishi Outlander поставили двери от полицейской машины. Фото машины опубликовал пользователь соцсети Алексей Павловский. Как видно, на кроссовер Mitsubishi Outlander, который находится на стадии восстановления, установили двери от кроссовера Mitsubishi патрульной полиции Украины.

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Версий о том, как двери от полицейской машины оказались на гражданской машине, много, но очевидно одно – "битку" эта деталь досталась от точно такого же автомобиля – полицейского "битка".

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