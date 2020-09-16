Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и эксглава "Укравтодора" Славомир Новак.

Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (более 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) – в общей сложности более 4 миллионов злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.

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Новые доказательства позволили извлечение и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 миллиона злотых, которые возможно были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор", – сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.

Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.

Напомним, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял “Укравтодор”. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

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