Обходная дорога столицы стала не кольцом, а полукольцом.

"Укравтодор" в очередной раз разработал объездную дорогу для Киева стоимостью 85 млрд гривен и назвал ее по-новому – КОД (Киевская обходная дорога).

#КОД должен объединить все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через Киев. Вместо ранее обсуждаемого "кольца" дорожники строят "полукольцо" – с одним мостовым переходом на юге от города.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, южную часть "кольца" строить неуместно, так как сейчас трафик на этом участке небольшой. А расходы на мост через Киевское море огромные – от них решено отказаться. Вскоре будет разработан проект КОДа и источники его финансирования.

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Проект рассчитан на 5 лет и включает в себя строительство 5 участков дороги общей протяженностью 150 км и одного мостового перехода через Днепр. Ориентировочная стоимость проекта – 85 млрд гривен.

Проектирование начнется в 2020 году, а строительство – с 2021 года. Первый участок будут строить от Житомирской трассы до Одесской протяженностью 35,2 км от Бузовой до Глевахи.

Кроме асфальтового полотна, там будет 5 транспортных развязок и 2 мостовых перехода через реки Ирпень и Буча. За сутки здесь будут проходить 60 – 65 тысяч автомобилей.

В целом дорога должна сократить время проезда столицы на один час и уменьшить нагрузку города от транзитного транспорта.

Киевская обходная дорога – один из ключевых объектов программы Президента “Большая стройка” 2020 – 2024.

Напомним, что кольцевую дорогу в Киеве будут ремонтировать уже осенью.