Подписан Меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации Первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

31 октября 2019 года в присутствии Министра инфраструктуры Владислава Криклия между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД) "Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп".

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Владислав Криклий отметил, что подписание Меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

"Наша цель – за 5 лет обеспечить 40% рост экономики страны и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики. мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяете наши большие инвестиционные планы, и особенно в таких важных проектах, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать так проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный и мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству", – подчеркнул Владислав Криклий.

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