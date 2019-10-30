Компактный кроссовер, который сейчас производится в России, будет переделан согласно требованиям Евросоюза и выйдет на рынок Старого Света в 2021 году. В то же время Renault ведет переговоры с украинским ЗАЗом... Сравним эти факты.

Renault планирует расширить свою линейку кроссоверов в Европе купеобразным кроссовером Arkana, который сейчас изготавливается только в России для внутреннего рынка. Об этом заявил вице-президент по планированию продукции и программ Groupe Renault Кассай Купая. Расширение модельного ряда еще одним кроссовером, который займет нишу между Captur и Kadjar, может состояться в 2021 году, сообщает французское издание downshift.

Два года нужно для того, чтобы адаптировать Renault Arkana для требований европейского рынка и наладить его производство. Так как требования к безопасности и экологичности выбросов в Европе намного выше, чем в России. В частности, вместо 1,6-литрового бензинового двигателя, с которым сейчас производится "Аркана" в РФ, будет установлен новый 1,3-литровый TCe мощностью 150 л.с. Кроме того, может быть создана версия RS Line, которая существует для других моделей французского бренда.

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Причина решения об адаптации Renault Arkana для европейского рынка – экономическая. В то время, как разработка новой модели "с нуля" обходится французскому автопроизводителю в сумму от 300 до 500 миллионов евро, адаптация имеющейся модели – в десять раз дешевле.

Что касается места производства будущего кроссовера для Европы, то тут есть вопросы. Если французы не рассчитывают на значительные объемы продаж, то дешевле всего поставлять автомобили с российского или южнокорейского завода, где производственные линии налажены под выпуск именно этого автомобиля.

Однако неизвестно, как будут воспринимать потребители модель, изготовленную в РФ – до сих пор такой практики на европейском авторынке не было. А логистика из Кореи достаточно дорогая, хотя сейчас оттуда и поставляют модель Renault Koleos.

Поэтому существует небольшой шанс, что производство Renault Arkana для Европы наладят... в Украине. Потому что слухи о переговорах между "УкрАВТО", владельцем Запорожского автозавода, и концерном Renault ходят уже давно. И не только слухи – пресс-секретарь "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко подтвердил "Авто24", что с Renault "ведутся переговоры относительно совместного проекта, но финальная договоренность не достигнута, поэтому мы не можем комментировать какие-либо детали. Сейчас решаются рабочие вопросы, после чего можно будет говорить об определенных договоренностях". В то же время представительство Renault в Украине отказывается комментировать этот вопрос.

Исходя из того, что объем украинского рынка новых легковых автомобилей недостаточен для потребления нескольких десятков тысяч единиц одной модели в год, которые целесообразно производить на заводе, то этот проект направлен на экспорт, в том числе в страны Евросоюза.

Впрочем, возможность выпуска Renault Arkana в Украине – лишь предположение, которое основывается только на сопоставлении фактов и догадках. Действительно ли этот проект существует и будет ли воплощен в жизнь – покажет время.

Напомним, что "ЗАЗ" начал производство мобильных офисов.