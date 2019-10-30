Компактний кросовер, який зараз виробляється в Росії, буде перероблений згідно вимог Євросоюзу та вийде на ринок Старого Світу в 2021 році. Водночас Renault веде перемовини з українським ЗАЗом… Співставимо ці факти.

Renault планує розширити свою лінійку кросоверів в Європі купеподібним кросовером Arkana, який зараз виготовляється лише в Росії для внутрішнього ринку. Про це заявив віце-президент з планування продукції та програм Groupe Renault Кассай Купая. Розширення модельного ряду ще одним кросовером, який займе нішу між Captur та Kadjar, може відбутися в 2021 році, повідомляє французьке ведання downshift.

Два роки потрібно для того, щоб адаптувати Renault Arkana для вимог європейського ринку та налагодити його виробництво. Адже вимоги щодо безпеки та екологічності викидів в Європі набагато вищі, ніж в Росії. Зокрема, замість 1,6-літрового бензинового двигуна, з яким зараз виробляється "Аркана" в РФ, буде встановлено новий 1,3-літровий TCe потужністю 150 к.с. Окрім того, може бути створена версія RS Line, яка існує для інших моделей французького бренду.

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Причина рішення про адаптацію Renault Arkana для європейського ринку – економічна. В той час як розробка нової моделі "з нуля" обходиться французькому автовиробнику у суму від 300 до 500 мільйонів євро, а адаптація наявної моделі – вдесятеро дешевше.

Щодо місця виробництва майбутнього кросовера для Європи, то тут є запитання. Якщо французи не розраховують на значні обсяги продажів, то дешевше всього поставляти автомобілі з російського чи південнокорейського заводу, де виробничі лінії налагоджені під випуск саме цього автомобіля.

Однак невідомо, як будуть сприймати споживачі модель, виготовлену в РФ – досі такої практики на європейському авторинку не було. А логістика з Кореї досить дорога, хоча зараз звідти й поставляють модель Renault Koleos.

Тому існує невеличкий шанс, що виробництво Renault Arkana для Європи налагодять… в Україні. Адже чутки про переговори між "УкрАВТО", власником Запорізького автозаводу та концерном Renault, ходять уже давно. І не лише чутки - прес-секретар "УкрАВТО" Дмитро Скляренко підтвердив "Авто24", що з Renault "ведуться перемовини стосовно спільного проекту, але фінальної домовленості не досягнуто, тому ми не можемо коментувати будь-які деталі. Наразі вирішуються робочі питання, після чого можна буде говорити про певні домовленості". Водночас представництво Renault в Україні відмовляється коментувати це питання.

Виходячи з того, що обсяг українського ринку нових легкових автомобілів недостатній для споживання кількох десятків тисяч одиниць одної моделі на рік, які доцільно виробляти на заводі, то цей проект направлений на експорт, в тому числі до країн Євросоюзу.

Втім, можливість випуску Renault Arkana в Україні – лише припущення, яке ґрунтується лише на співставленні фактів та здогадках. Чи справді цей проект існує і чи буде втілений у життя – покаже час.

Нагадаємо, що "ЗАЗ" розпочав виробництво мобільних офісів.