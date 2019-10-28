Запорізький автомобілебудівний завод ("ЗАЗ") з метою завантаження існуючих потужностей почав виробництво автомобілів спеціального призначення.

Перша партія призначена для виконання функцій мобільного офісу на базі автомобільного шасі Sinotruk на замовлення компанії "Нью Арк Україна" (Дніпро).

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"Уже реалізована пілотна партія таких спецавто - 16 од. Очікуємо, що в 2020 році обсяг замовлення цієї техніки складе близько 100 автомобілів. До теперішнього часу подібну техніку на ринку України не пропонує ніхто ", - повідомив агентству" Інтерфакс-Україна" прес-секретардо корпорації "УкрАВТО" Дмитро Скляренко.

Автомобіль оснащений дизельним силовим агрегатом потужністю 125 кВт. Його вартість не розголошується. Інших характеристик автомобіля в компанії не надають.

Sinotruk - китайська держкорпорація, один з провідних в цій країні виробників вантажної та спецтехніки.

За даними держреєстру, ТОВ "Нью Арк Україна" зі статутним капіталом 5,5 млн грн спеціалізується на виробництві металевих баків, резервуарів та контейнерів. У числі інших його спеціалізацій - діяльність головних управлінь (хед-офісів), посередницькі і консультаційні послуги. Власником компанії є "Нью Арк Гмбх" (Відень, Австрія), кінцевими бенефіціарами - Борис Фельдман і громадянин Німеччини Сергій Гюттляйн.

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