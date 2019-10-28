Запорожский автомобилестроительный завод ("ЗАЗ") с целью загрузки существующих мощностей начал производство автомобилей специального назначения.

Первая партия предназначена для выполнения функций мобильного офиса на базе автомобильного шасси Sinotruk на заказ компании "Нью Арк Украина" (Днепр).

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"Уже реализована пилотная партия таких спецавто – 16 единиц. Ожидаем, что в 2020 году объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей. До настоящего времени подобную технику на рынке Украины не предлагал никто", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко.

Автомобиль оснащен дизельным силовым агрегатом мощностью 125 кВт. Его стоимость не разглашается. Других характеристик автомобиля в компании не предоставляют.

Sinotruk – китайская госкорпорация, один из ведущих в этой стране производителей грузовой и спецтехники.

По данным госреестра, ООО "Нью Арк Украина" с уставным капиталом 5,5 млн грн специализируется на производстве металлических баков, резервуаров и контейнеров. В числе других его специализаций – деятельность главных управлений (хед-офисов), посреднические и консультационные услуги. Владельцем компании является "Нью Арк Гмбх" (Вена, Австрия), конечными бенефициарами – Борис Фельдман и гражданин Германии Сергей Гюттляйн.

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