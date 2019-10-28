Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что уже в этом году на всей территории Украины заработает приложение, которое позволит водителям не возить с собой права и техпаспорт физически, а предъявлять их в электронном виде на экране смартфона.

По его словам, водитель сможет сделать цифровую копию прав и техпаспорта с помощью специального телефонного приложения, которое разрабатывает Министерство цифровой трансформации. Уже во время остановки патрульным он сможет представить не пластиковые документы, а электронные.

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Гончаров рассказывает, что правоохранители тоже получат специальное оборудование, которое позволит отсканировать электронные удостоверения и проверить их наличие или иную информацию в базе данных.

Он убежден, что это упростит жизнь автомобилистов, ведь во время сдачи экзаменов водитель получает право на управление автомобилем, а не просто пластиковую карточку, за отсутствие которой сейчас штрафуют водителей.

При этом сформировать электронные документы граждане смогут дистанционно с помощью смартфона. Но это будет возможно лишь при наличии оцифрованного фото водителя в базах правоохранителей. Поэтому мгновенно не смогут получить электронные права те, у кого они еще "советского образца", говорит Гончаров.

Он заметил, что для того, чтобы перенести документы в смартфон, владельцам устаревших удостоверений придется заменить их на новые. При этом автомобилисты и в дальнейшем смогут пользоваться обычными водительскими правами и техпаспортом, а электронные сможет каждый использовать по желанию.

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