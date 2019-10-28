Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив, що вже цього року на всій території України запрацює додаток, який дозволить водіям не возити з собою права і техпаспорт фізично, а пред’являти їх в електронному вигляді на екрані смартфона.

За його словами, водій зможе зробити цифрову копію прав та техпаспорта за допомогою спеціального телефонного додатку, який розробляє Міністерство цифрової трансформації. Уже під час зупинки патрульним він зможе представити не пластикові документи, а електронні.

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Гончаров розповідає, що правоохоронці теж отримають спеціальне обладнання, яке дозволить відсканувати електронні посвідчення та перевірити їх наявність чи іншу інформацію у базі даних.

Він переконаний, що це спростить життя автомобілістів, адже під час складання іспитів водій отримує право на кермування автомобілем, а не просто пластикову картку, за відсутність якої наразі штрафують водіїв.

При цьому сформувати електронні документи громадяни зможуть дистанційно за допомогою смартфона. Але це буде можливо лише за наявності відцифрованого фото водія у базах правоохоронців. Тож миттєво не зможуть отримати електронні права ті, у кого вони ще "радянського зразка", говорить Гончаров.

Він зауважив, що для того, щоб все ж перенести документи у смартфон власникам застарілих посвідчень доведеться замінити їх на нові. При цьому автомобілісти і надалі зможуть користуватись звичайними водійськими правами і техпаспортом, а електронні зможе кожен використовувати за бажанням.

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