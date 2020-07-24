Запланированное окончание работ – 2021 год.

Большая кольцевая (Окружная) дорога в Киеве имеет хорошее покрытие – ее ремонтировали в течение последних двух-трех лет. Почти везде, кроме участка от поворота на Вишневое до путепровода пересечения с Одесской трассой. Именно этот участок собираются ремонтировать осенью 2020 года.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал ремонт этого участка в конце 2020 года во время онлайн-брифинга.

"Мы несколько лет ждали передачу этого участка Большой окружной с баланса области на баланс города. Наконец это случилось. И теперь мы можем обновить эту часть большого магистрального объекта. Хочу сообщить, что уже состоялись торги на выполнение проектных работ. Проектировщики уже начали следующий этап – строительные работы, которые закончим в следующем, 2021 году".

Напомним, что в Киеве установили несколько тысяч антипарковальных столбиков