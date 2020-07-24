Этим столичные власти уменьшили количество мест для парковки автомобилей. При этом количество эвакуаторов и штрафплощадок увеличивается, а стоянок нет.

Городские власти активно тратят деньги налогоплательщиков на создание преград для автомобилистов. "На бульваре Дружбы Народов устанавливают антипарковочные столбики. Здесь их будет установлено около 50", - пишут на официальной странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в соцсети. При этом ширина тротуаров позволяет там как поставить авто согласно Правилам дорожного движения, так и оставить достаточно места для прохода пешеходов.

"В целом, в городе уже установили почти 6 000 антипарковочных столбиков. Пока что преимущественно в центральной части столицы", – сообщают в КГГА.

Установка антипарковочных столбиков делает невозможной парковку на тротуарах даже в случаях, когда Правила дорожного движения такую парковку позволяют.

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