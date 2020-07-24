Столична влада продовжує планомірно зменшувати кількість місць для паркування. При цьому кількість евакуаторів та штрафмайденчиків збільшується.

Міська влада активно витрачаєе гроші платників податків на створення перешкод для автомобілістів.

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"На бульварі Дружби Народів встановлюють антипаркувальні стовпчики. Тут їх буде встановлено близько 50", - пишуть на офіційній сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА в соцмережі. При цьому ширина тротуарів дозволяє там як поставити авто, так і залишити достатньо місця для проходу пішоходів.

"Загалом, у місті вже встановили майже 6 000 антипаркувальних стовпчиків. Поки що переважно в центральній частині столиці", - повідомляють у КМДА.

Установка антипаркувальних стовпчиків унеможливлює парковку на тротуарах навіть у випадках, коли Правила дорожнього руху таку парковку дозволяють.

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