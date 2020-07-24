Заплановане закінчення робіт – 2021 рік.

Велика Кільцева (Окружна) дорога в Києві має гарне покриття – її ремонтували протягом останніх двох-трьох років. Майже усюди, окрім ділянки від повороту на Вишневе до шляхопроводу перетину з Одеською трасою. Саме цю ділянку збираються ремонтувати восени 2020 року.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував ремонт цієї ділянки наприкінці 2020 року під час онлайн-брифінгу.

"Ми кілька років чекали на передачу цієї ділянки Великої окружної з балансу області на баланс міста. Нарешті це сталося. І тепер ми можемо оновити цю частину великого магістрального об`єкта. Хочу повідомити, що вже відбулися торги на виконання проектних робіт. Проектування вже розпочали наступний етап – будівельні роботи, які закінчимо у наступному, 2021 році".

Нагадаємо, що в Києві встановили кілька тисяч антипаркувальних стовпчиків.