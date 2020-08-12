Обхідна дорога столиці стала не кільцем, а напівкільцем.

"Укравтодор" вчергове розробив об'їздну дорогу для Києва варітстю 85 млрд гривень та назвав її по-новому – КОД (Київська обхідна дорога).

#КОД має об’єднати усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через Київ. Замість раніше обговорюваного "кільця" дорожники будують "напівкільце" – із одним мостовим переходом на Півдні від міста.

За словами очільника "Укравтодору" Олександра Кубракова, південну частину "кільця" будувати недоречно, адже зараз трафік на цій ділянці невеликий. А витрати на міст через Київське море величезні – від них вирішено відмовитись. Невдовзі буде розроблено проект КОДу та джерела його фінансування.

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Проект розраховано на 5 років і включає в себе будівництво 5 ділянок дороги загальною протяжністю 150 км та один мостових перехід через Дніпро. Орієнтовна варітсь проекту – 85 млрд гривень.

Проектування почнеться в 2020 році, а будівництво – з 2021 року. Першу ділянку будуть будувати від Житомирської траси до Одеської протяжністю 35,2 км від Бузови до Глевахи.

Окрім асфальтового полотна, там буде 5 транспортних розв'язок та 2 мостових переходи через річки Ірпінь і Бобриця. За добу тут проходитиме 60 – 65 тисяч автомобілів.

Загалом дорога має скоротити час проїзду столиці на одну годину та зменшення навантаженням міста від транзитного транспорту.

Київська обхідна дорога – один з ключових об'єктів програми Президента “Велике будівництво” 2020-2024.

Нагадаємо, що Кільцеву дорогу в Києві ремонтуватимуть уже восени.