Депутаты в Украине, похоже, нашли целый склад с недорогими авто премиум-класса. Иначе как объяснить, что в их декларациях указана ну очень низкая стоимость машин.

Декларации депутатов за 2019 год свидетельствуют, что больше всего отличились депутаты от провластной фракции “Слуга народа”. В целом, они купили 53 автомобиля, причем некоторые - по очень привлекательным ценам.

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- Porsche Cayenne 2011 в декларации Оксаны Дмитриевой стоит 100 тыс. гривен (на рынке в среднем - 800 тыс. гривен).



- Jaguar XJ 2010 рглазу Константина Касая оценен всего в 50 тыс. гривен (на Auto.ria - 719 тыс. грн).



-Цена Nissan Juke 2016 Виктории Кинзбурской - 49 тыс. гривен (на рынке - 350 тыс. гривен).



- Владимир Козак приобрел себе заряженный BMW M135i 2013 за 50 тыс. гривен, а на жену зарегистрирован Mercedes GL350 CDI 2013 стоимостью 100 тыс. гривен (на рынке - от 850 тыс. До 1,1 млн. гривен).



- Никита Потураев купил в нынешнем году Jeep Grand Cherokee 2017 149 тыс. гривен (рыночная стоимость - 700 тыс. гривен).



- Галина Михайлюк задекларировала Jaguar F-Pace 2016 за 250 тыс. гривен. Реальная его стоимость - 980 тыс. гривен.

Интересные метаморфозы отмечены не только с ценами на авто, но и со стоимостью недвижимости в декларации. Например, коттедж в Буковеле оценили всего в 14 тыс. долларов. Конечно, стоимость имущества в декларациях занижали и раньше, но на этот раз все очень уж явно.

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