На их освобождение автомобилисты потратили около 4 млн грн.

Только с начала этого месяца парковочная инспекция эвакуировала более 2 тысяч авто. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

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"Парковочная инспекция работает. Только с начала этого месяца эвакуировали больше 2 тысяч авто. Взыскали более 1 миллиона гривен с нарушителей. Но еще многие люди пренебрегают правилами. И продолжают оставлять свои авто в неположенных местах. Водители должны осознать, что лучше припарковаться на 200 – 300 метров дальше, оплатить парковку и быть спокойными, чем потом искать авто на штрафплощадках и платить штраф. Или, если не хочешь платить за парковку, – передвигайся общественным транспортом", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что "выкупить" автомобиль со штрафплощадки обходится примерно в 2 тысячи гривен. Большая часть этой суммы – за "услуги" эвакуации – идет частным компаниям.

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Он также сообщил, что для авто, которые приезжают в Киев из области или других регионов, в городе обустраивают перехватывающие паркинги, где люди могут на въезде в столицу оставить свою машину и дальше ехать общественным транспортом.

"Таких паркингов мы делаем сейчас шесть – около шести станций метро. И первый из них – возле метро "Выдубичи" – работает уже два месяца. Такие же парковки будут возле станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырецкая"", – отметил Виталий Кличко.

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